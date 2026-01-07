ua en ru
Главная » Новости » Политика

Украина очень хочет ускорения поставок ракет для ПВО: Зеленский обратился к США

Украина, Среда 07 января 2026 16:03
Украина очень хочет ускорения поставок ракет для ПВО: Зеленский обратился к США Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине критически не хватает ракет для некоторых систем ПВО. Поэтому партнерам необходимо ускорить поставки.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам президента, вопрос ПВО оставался приоритетным и во время его визита в США в декабре, и во время его вчерашнего визита во Францию. Эту проблему он в деталях показал европейцам.

"Не буду сейчас публично об этом говорить, какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет. Что касается систем от Соединенных Штатов, новых систем не приходило. Что касается ракет - понемногу идут, хотим ускорить. Очень хотим и еще раз просим Соединенные Штаты", - подчеркнул Зеленский.

Также он отдельно поблагодарил Норвегию и норвежского премьера Йонаса Гара Стере за помощь. Но деталей глава украинского государства не раскрыл.

Ракеты для ПВО

Напомним, несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина пока не может самостоятельно производить ракеты для западных систем противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, западные партнеры пока не готовы давать Украине лицензии на производство таких ракет.

Необходимость в ракетах ПВО актуальна постоянно, поскольку российские оккупанты регулярно атакуют объекты гражданской инфраструктуры Украины.

В частности, несколько дней назад россияне ударили по больнице в Киеве, где действовал стационар. На этом фоне президент призвал партнеров не забывать о том, что Украине нужно усиление ПВО.

Он отметил, что будет продолжать работу с европейскими и американскими партнерами над новыми поставками.

