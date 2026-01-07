Украина очень хочет ускорения поставок ракет для ПВО: Зеленский обратился к США

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам президента, вопрос ПВО оставался приоритетным и во время его визита в США в декабре, и во время его вчерашнего визита во Францию. Эту проблему он в деталях показал европейцам.

"Не буду сейчас публично об этом говорить, какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет. Что касается систем от Соединенных Штатов, новых систем не приходило. Что касается ракет - понемногу идут, хотим ускорить. Очень хотим и еще раз просим Соединенные Штаты", - подчеркнул Зеленский.

Также он отдельно поблагодарил Норвегию и норвежского премьера Йонаса Гара Стере за помощь. Но деталей глава украинского государства не раскрыл.