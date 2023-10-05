Україна драматично програла Бразилії у відборі на Олімпіаду

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Бразилії у відборі на Олімпійські ігри-2024. Вони відбудуться у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.
Українська збірна провела четвертий матч у кваліфікації на Олімпіаду-2024. Українці у драматичному матчі на тайбрейку поступилися чинним бронзовим призерам чемпіонату світу - збірній Бразилії.
Це вже третя поразка чоловічої команди України у кваліфікації на Олімпіаду. У стартовому матчі відбору українці програли Кубі, після чого перемогли Іран та програли чинному чемпіону світу - Італії.
Українців чекають матчі з Катаром (6 жовтня), Чехією (7 жовтня) та Німеччиною (8 жовтня).
Варто зазначити, що у відбірковому турнірі на Олімпіаду беруть участь 24 команди. Збірні поділені на три групи. На Олімпійські ігри потраплять по дві найкращі команди з кожної групи.
Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України з волейболу програла Словенії у чвертьфіналі Євро-2023.
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