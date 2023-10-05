Україна драматично програла Бразилії у відборі на Олімпіаду

Українська збірна провела четвертий матч у кваліфікації на Олімпіаду-2024. Українці у драматичному матчі на тайбрейку поступилися чинним бронзовим призерам чемпіонату світу - збірній Бразилії.

Це вже третя поразка чоловічої команди України у кваліфікації на Олімпіаду. У стартовому матчі відбору українці програли Кубі, після чого перемогли Іран та програли чинному чемпіону світу - Італії.

Українців чекають матчі з Катаром (6 жовтня), Чехією (7 жовтня) та Німеччиною (8 жовтня).

Варто зазначити, що у відбірковому турнірі на Олімпіаду беруть участь 24 команди. Збірні поділені на три групи. На Олімпійські ігри потраплять по дві найкращі команди з кожної групи.