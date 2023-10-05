UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна драматично програла Бразилії у відборі на Олімпіаду

Фото: Україна програла Бразилії у відборі на Олімпіаду (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Бразилії у відборі на Олімпійські ігри-2024. Вони відбудуться у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Українська збірна провела четвертий матч у кваліфікації на Олімпіаду-2024. Українці у драматичному матчі на тайбрейку поступилися чинним бронзовим призерам чемпіонату світу - збірній Бразилії.

Це вже третя поразка чоловічої команди України у кваліфікації на Олімпіаду. У стартовому матчі відбору українці програли Кубі, після чого перемогли Іран та програли чинному чемпіону світу - Італії.

Українців чекають матчі з Катаром (6 жовтня), Чехією (7 жовтня) та Німеччиною (8 жовтня).

Варто зазначити, що у відбірковому турнірі на Олімпіаду беруть участь 24 команди. Збірні поділені на три групи. На Олімпійські ігри потраплять по дві найкращі команди з кожної групи.

 

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України з волейболу програла Словенії у чвертьфіналі Євро-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБразилияВолейбол