Україна не дозволить Росії зафіксувати окупацію, - Подоляк про заклик припинити бойові дії

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав припинити бойові дії в Україні "з обох сторін". ЗСУ не дадуть Росії зафіксуватись в окупації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.