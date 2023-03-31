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Україна не дозволить Росії зафіксувати окупацію, - Подоляк про заклик припинити бойові дії

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П'ятниця 31 березня 2023 17:04
Україна не дозволить Росії зафіксувати окупацію, - Подоляк про заклик припинити бойові дії Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав припинити бойові дії в Україні "з обох сторін". ЗСУ не дадуть Росії зафіксуватись в окупації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

Як пояснив Подоляк, будь-яке припинення вогню означатиме право Росії зафіксуватись на тимчасово окупованих територіях, що категорично не можна допускати.

"Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні "миротворці" виглядають комічно", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Лукашенко запропонував припинити бойові дії в Україні "обом сторонам" конфлікту.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що країни Європейського союзу нібито близькі до обговорення відправлення військ "миротворчого типу" до України.

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