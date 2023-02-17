Україна доставить судно з пшеницею до Кенії та Ефіопії

Повідомляється, у порту "Чорноморськ" йдуть роботи з завантаження пшениці на балкер VALSAMITIS.

Так, це вже п'яте судно в рамках програми Grain From Ukraine, мета якої надати українську пшеницю країнам, що потерпають від продовольчої кризи.

Серед таких країн - Кенія та Ефіопія, які отримають цю партію пшениці завдяки донатам Британії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Словенії та Чехії.

До того ж, зараз йде розвантаження четвертого судна в порту Джибуті. Балкер АMIRA HANA доставив для Ефіопії 30 тисяч тонн української пшениці.

Окрім того, сьогодні вранці порт ️"Одеса" прийняв балкер ROYAL STAR, який також повезе гуманітарну пшеницю.

Нагадаємо, Україна закликала ООН та Туреччину вплинути на саботаж РФ щодо "зернової ініціативи".

До того ж, у Мінінфраструктури анонсували переговори про продовження "зернового коридору".

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