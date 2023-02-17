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Украина доставит судно с пшеницей в Кению и Эфиопию

Фото: Украина доставит судно с пшеницей в Кению и Эфиопию (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Кению и 5 тысяч тонн в Эфиопию в рамках программы Grain From Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуру.

Сообщается, что в порту "Черноморск" идут работы по загрузке пшеницы на балкер VALSAMITIS.

Так, это уже пятое судно в рамках программы Grain From Ukraine, целью которой является предоставление украинской пшеницы странам, которые страдают от продовольственного кризиса.

Среди таких стран - Кения и Эфиопия, которые получат эту партию пшеницы благодаря донатам Британии, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Словении и Чехии.

К тому же, сейчас идет разгрузка четвертого судна в порту Джибути. Балкер АMIRA HANA доставил Эфиопии 30 тысяч тонн украинской пшеницы.

Кроме того, сегодня утром порт "Одесса" принял балкер ROYAL STAR, который также повезет гуманитарную пшеницу.

Напомним, Украина призвала ООН и Турцию повлиять на саботаж РФ в отношении "зерновой инициативы".

К тому же в Мининфраструктуры анонсировали переговоры о продолжении "зернового коридора".

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зерновой коридорМИУ