Україна досі намагається отримати німецькі Taurus, - Зеленський

За словами глави держави, питання постачання Taurus для ЗСУ досі залишається на порядку денному.

Ба більше, Зеленський повідомив, що обговорював цю тему з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом під час візиту останнього до Києва 4 жовтня.

"Я можу сказати вам, чому це настільки важливо. Це як із санкціями. Те саме зі зброєю. Не має значення: маємо ми таке саме чи схоже, чи ні? Не має значення. Україні потрібна вся підтримка. Так само як і Україна повинна ділитися всім досвідом з Європою та іншими країнами, які нас підтримують. Тому що вони підтримують нас, і ми повинні ділитися. Бо кожен має бути готовим", - наголосив Зеленський.

Як пояснив президент, Україна повинна ділитися із союзниками усім досвідом та технологіями, які здобула під час цієї війни, якщо хоче регулярно отримувати військову допомогу.

"Найбільший дефіцит - протибалістична система. Так само й щодо Taurus. Це сигнал. Це зміцнення нас, так, але найважливіше - те, що ми всі партнери, справжні партнери", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що не збирається здаватися, тому продовжить перемовини щодо постачання Taurus для України.