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Україна допомогла Молдові евакуювати людей із Сектора Гази

Фото: президент Молдови Майя Санду (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Президент Молдови Майя Санду розповіла, що з Сектора Гази 7 листопада вдалося евакуювати 36 молдаван і подякувала Україні за допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Зазначається, що після періоду невизначеності та переговорів 36 молдавських громадян евакуювали із сектору Газа. Наразі вони перебувають у Єгипті, після чого їх доставлять до Бухаресту разом із громадянами Румунії спеціальним рейсом. Потім автобусом їх доставлять до Молдови.

"Я дуже вдячний президенту Румунії Клаусу Йоганнісу та президенту України Володимиру Зеленському за підтримку Румунії та України в нашій майже місячній місії з евакуації громадян Молдови із Сектора Гази", - заявила Санду.

Евакуація Українців із Сектору Газа

Після початку бойових дій між терористами ХАМАС та армії Ізраїлю в Секторі Гази на території анклаву застрягли сотні українців. Згідно з останніми даними, там перебувало 357 українців. Здебільшого це жінки та діти. Серед них є поранені.

1 листопада Єгипет дозволив виїзд іноземців із Гази через КПП "Рафах", після чого МЗС України повідомило, що готує евакуацію. 

Посол України в Єгипті Микола Нагорний 7 листопада розповів, що українців уже почали евакуювати із Сектору Гази, цей процес триватиме кілька днів.

 

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евакуаціяМолдоваСектор ГазаМая Санду