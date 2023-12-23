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Україна допомогла енергосистемі Польщі: деталі

Субота 23 грудня 2023 17:52
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Україна допомогла енергосистемі Польщі: деталі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В ніч на суботу, 23 грудня, Україна за запитом Польщі прийняла надлишок електроенергії сусідньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.

"Уночі на запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна допомогла енергосистемі сусідньої країни, прийнявши електроенергію обсягом 1500 МВт*год з 3-ї до 8-ї години ранку", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

Удари РФ по енергетиці України

Російські терористи після майже піврічної паузи взялися знову обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. На початку осені через російські обстріли була пошкоджена мережа у Києві, Житомирській та Хмельницькій областях.

Як попереджають військові, російські окупанти накопичують ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку українських розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Детальніше про те, чи буде блекаут в Україні, та що говорить влада про можливі графіки та відключення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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