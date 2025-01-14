Україна домовляється про спільний контроль на кордонах з ЄС, - Шмигаль

Україна планує запровадити спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС. Першою країною, з якою може бути підписана угода, стане Польща.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під засідання уряду.

"Ми продовжуємо перемовини про спільний митний та прикордонний контроль на кордоні з ЄС. Очікуємо на перші результати вже цього року", - сказав прем’єр.

За його словами, зараз Єврокомісія оцінює потенційну угоду Україну з Польщею. Після узгодження технічних питань можна буде використати цю напрацьовану модель для інших сусідів-членів ЄС.

Шмигаль повідомив про плати розширювати систему єЧерга. "За більш ніж 2 роки маємо майже 1,6 млн перетинів кордону за допомогою цієї системи. Щодня тисячі вантажівок та автобусів користуються системою, що зменшує час їх перебування на кордоні", - розповів він.

Також запланована подальша модернізація пунктів пропуску. "Торік була схвалена Стратегія з розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою до 2030 року. Вона передбачає реконструкцію 28 пунктів пропуску, а також будівництво щонайменше 6 нових", - сказав прем’єр.

Спільний контроль

Спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС - це форма співпраці між сусідніми державами, за якої контроль на кордоні здійснюється одночасно митними та прикордонними службами обох країн в одному місці. Така практика має на меті підвищити ефективність пропуску через кордон, спростити процедури для громадян та бізнесу, а також посилити безпеку.

Основні особливості такого контролю:

Єдиний пункт пропуску. Митники та прикордонники обох країн працюють разом в одному місці, що дозволяє проходити контроль лише один раз, а не двічі (спочатку в одній країні, а потім в іншій).

Оптимізація процедур. Скорочення часу перевірки документів, огляду транспортних засобів та товарів.

Взаємодія служб. Узгодження дій між митними і прикордонними органами різних країн, обмін інформацією та технологіями.

Зменшення черг. Спрощення процедур дозволяє скоротити час очікування на кордоні.

Україна активно працює над запровадженням спільного митного та прикордонного контролю з країнами ЄС (зокрема Польщею, Словаччиною, Румунією та Угорщиною) в рамках євроінтеграції.