Украина договаривается о совместном контроле на границах с ЕС, - Шмыгаль

Украина планирует ввести совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. Первой страной, с которой может быть подписано соглашение, станет Польша.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Мы продолжаем переговоры о совместном таможенном и пограничном контроле на границе с ЕС. Ожидаем первые результаты уже в этом году", - сказал премьер.

По его словам, сейчас Еврокомиссия оценивает потенциальное соглашение Украины с Польшей. После согласования технических вопросов можно будет использовать эту наработанную модель для других соседей-членов ЕС.

Шмыгаль сообщил о платах расширять систему еЧерга. "За более чем 2 года имеем почти 1,6 млн пересечений границы с помощью этой системы. Ежедневно тысячи грузовиков и автобусов пользуются системой, что уменьшает время их пребывания на границе", - рассказал он.

Также запланирована дальнейшая модернизация пунктов пропуска. "В прошлом году была одобрена Стратегия по развитию пограничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой до 2030 года. Она предусматривает реконструкцию 28 пунктов пропуска, а также строительство не менее 6 новых", - сказал премьер.

Совместный контроль

Совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС - это форма сотрудничества между соседними государствами, при которой контроль на границе осуществляется одновременно таможенными и пограничными службами обеих стран в одном месте. Такая практика имеет целью повысить эффективность пропуска через границу, упростить процедуры для граждан и бизнеса, а также усилить безопасность.

Основные особенности такого контроля:

Единый пункт пропуска. Таможенники и пограничники обеих стран работают вместе в одном месте, что позволяет проходить контроль только один раз, а не дважды (сначала в одной стране, а затем в другой).

Оптимизация процедур. Сокращение времени проверки документов, осмотра транспортных средств и товаров.

Взаимодействие служб. Согласование действий между таможенными и пограничными органами разных стран, обмен информацией и технологиями.

Уменьшение очередей. Упрощение процедур позволяет сократить время ожидания на границе.

Украина активно работает над внедрением совместного таможенного и пограничного контроля со странами ЕС (в частности Польшей, Словакией, Румынией и Венгрией) в рамках евроинтеграции.