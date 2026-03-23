Україна домовляється про постачання газу з Африки: яку країну розглядає Зеленський

За словами глави української держави, він провів переговори з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу.

"Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів. Мозамбік зацікавлений у нашому українському досвіді та технологіях, щоб посилити внутрішню безпеку та захистити людей від терору", - розповів Зеленський.

Окремо лідери обговорили можливу співпрацю у сфері цифровізації та продовольчої безпеки.

За словами президента України, команди двох країн працюватимуть разом.

Україна збільшить видобуток газу

Нагадаємо, раніше Reuters писало про те, що "Нафтогаз" почав переговори з румунською компанією OMV Petrom щодо спільного освоєння газового родовища на шельфі Чорного моря.

За даними видання, об'єкт виявила українська сторона ще до повномасштабного вторгнення. Хоча точні обсяги запасів не розголошуються, джерела журналістів у галузі називають його одним із найперспективніших у Чорноморському регіоні.

Як розповіли виданню експерти, успішне розроблення нових морських родовищ допоможе значно знизити енергетичну залежність Європи від російського газу.