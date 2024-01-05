Україна домовляється з Британією про посилення ППО на тлі російських атак

"Погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Велика Британія", - написав він.

Єрмак поінформував співрозмовника про наслідки нещодавніх масованих обстрілів українських міст і сіл, які здійснила РФ у період новорічних свят та акцентував, що від цих терористичних актів Росії загинули десятки українців та понад 150 були поранені.

Керівник Офісу президента також відзначив продуктивну роботу української та британської команд над угодою про безпекові гарантії для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7.

Єрмак повідомив, що під час розмови обговорили підготовку наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули миру, яка відбудеться в січні в Давосі.

Удари по Україні та реакція Британії

Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні 29 грудня. Після цього міністр оборони Британії Ґрант Шаппс заявив, що сотні ракет для ППО британського виробництва вирушають, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від варварських бомбардувань російського диктатора Володимира Путіна.

Потім 2 січня російські війська вкотре масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. У той же день президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Однією з тем стало посилення української протиповітряної оборони.