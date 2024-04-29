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Украина договорилась о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ: на что это повлияет

Украина, Понедельник 29 апреля 2024 11:39
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Украина договорилась о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ: на что это повлияет Фото: Украина договорилась с ОАЭ о всеобъемлющем экономическом партнерстве (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали совместное заявление о завершении переговоров о соглашении о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Это может увеличить ВВП Украины на 0,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Заявление подписали первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зеюди.

"Это первое соглашение в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Она охватывает не только объединенные арабские эмираты, но в целом регионы залива. То есть это выход не только на рынок Эмиратов, а выход на глобальный рынок. финансовый хаб. Эмираты занимают первые строчки с точки зрения логистики торговли", - сказала Свириденко.

По ее словам, это не классическое соглашение о зоне свободной торговли, "оно всеобъемлющее, то есть включает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и прочее".

После подписания заявления стороны приступят к юридической проверке проекта соглашения для подписания между правительствами.

Влияние сделки на торговлю

По данным Минэкономики, в средне- и долгосрочной перспективе может повлиять на смещение траектории развития реального ВВП на 0,10%.

Ожидаемый результат соглашения - рост экспорта металлов и растительного масла из Украины. Среди секторов высокие темпы прироста ожидаются в транспортной сфере, а также в металлургии, пищевой промышленности, в частности, мукомольном производстве и производстве подсолнечного масла.

Подготовка к соглашению

Напомним, во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ в феврале 2021 года были подписаны инвестиционные меморандумы и контракты в 3 млрд долларов.

В декабре 2022 года ОАЭ и Украина объявили о своем намерении начать переговоры по двустороннему торговому соглашению, которое должно открыть доступ к новым рынкам в Азии, Африке и на Ближнем Востоке для украинской сельскохозяйственной и промышленной продукции.

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Объединенные Арабские Эмираты ЗСТ
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