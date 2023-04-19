Україна домовилася з Туреччиною про інспектування суден "зернового коридору"

Міністр повідомив про зустріч з міністром національної оборони Туреччині Хулусі Акаром.

"Дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям", - написав Кубраков.

Як зазначив міністр, "незважаючи, що інспекції суден будуть поновлені, продовжуємо робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди з дотримання зобов’язань всіх сторін та процедур СКЦ".

Міністр нагадав, що в 10 квітня Росія припинила реєстрацію нового вхідного флоту до участі в "зерновій ініціативі" та відмовилась працювати за планами українських портів. Це зробило неможливим складання інспекційних планів та фактично зупинило вхід нових суден в рамках "зернової ініціативи".

За його словами, за останні два дні, 17-18 квітня не було складено інспекційного плану та не проведено жодної інспекції в територіальних водах Туреччини. 18 квітня українська сторона запропонувала провести хоча б 2 інспекції вихідного та 2 інспекції вхідного флоту. Ця пропозиція була підтримана також турецькою стороною, але не була реалізована через позицію Росії.

"Вимагаючи регулювати діяльність українських портів шляхом визначення суден, які можуть брати участь в ыніціативі, Росія порушила офіційні процедури Спільного координаційного центру та умови "зернової угоди" зокрема. Вимоги контролювати та втручатися в роботу українських портів є неприйнятними для нас", - додав Кубраков.