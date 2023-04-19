Украина договорилась с Турцией об инспектировании судов "зернового коридора"

Министр сообщил о встрече с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"Пришили к согласию о возобновлении регистрации и инспектирования судов, прибывающих под загрузку украинским зерном", - написал Кубраков.

Как отметил министр, "несмотря, что инспекции судов будут возобновлены, продолжаем рабочие консультации с ООН и Турцией по поводу путей обеспечения полноценного выполнения зернового соглашения по соблюдению обязательств всех сторон и процедур СКЦ".

Министр напомнил, что в 10 апреля Россия прекратила регистрацию нового входящего флота для участия в "зерновой инициативе" и отказалась работать по планам украинских портов. Это сделало невозможной составление инспекционных планов и фактически остановило вход новых судов в рамках "зерновой инициативы".

По его словам, за последние два дня, 17-18 апреля не был составлен инспекционный план и не проведена ни одна инспекция в территориальных водах Турции. 18 апреля украинская сторона предложила провести хотя бы 2 инспекции выходного и 2 инспекции входящего флота. Это предложение было поддержано также турецкой стороной, но не было реализовано из-за позиции России.

"Требуя регулировать деятельность украинских портов путем определения судов, которые могут участвовать в инициативе, Россия нарушила официальные процедуры Совместного координационного центра и условия "зернового соглашения" в частности. Требования контролировать и вмешиваться в работу украинских портов неприемлемы для нас", - добавил Кубраков.