Україна домовилася з Туреччиною про інспектування суден "зернового коридору"
Україна домовилася з Туреччиною про поновлення інспектування суден, які задіяні в експорті аграрної продукції з портів Великої Одеси. Росія у цьому процесі участі наразі не бере.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова у Facebook.
Міністр повідомив про зустріч з міністром національної оборони Туреччині Хулусі Акаром.
"Дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям", - написав Кубраков.
Як зазначив міністр, "незважаючи, що інспекції суден будуть поновлені, продовжуємо робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди з дотримання зобов’язань всіх сторін та процедур СКЦ".
Міністр нагадав, що в 10 квітня Росія припинила реєстрацію нового вхідного флоту до участі в "зерновій ініціативі" та відмовилась працювати за планами українських портів. Це зробило неможливим складання інспекційних планів та фактично зупинило вхід нових суден в рамках "зернової ініціативи".
За його словами, за останні два дні, 17-18 квітня не було складено інспекційного плану та не проведено жодної інспекції в територіальних водах Туреччини. 18 квітня українська сторона запропонувала провести хоча б 2 інспекції вихідного та 2 інспекції вхідного флоту. Ця пропозиція була підтримана також турецькою стороною, але не була реалізована через позицію Росії.
"Вимагаючи регулювати діяльність українських портів шляхом визначення суден, які можуть брати участь в ыніціативі, Росія порушила офіційні процедури Спільного координаційного центру та умови "зернової угоди" зокрема. Вимоги контролювати та втручатися в роботу українських портів є неприйнятними для нас", - додав Кубраков.
Нагадаємо, голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков поїхав до Туреччини, щоб обговорити "зернову угоду".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.