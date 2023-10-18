Україна домовилася з Румунію про нарощення оборонних можливостей, - Шмигаль

Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Такі домовленості були укладені після проведення спільного засідання урядів України та Румунії, що відбулося сьогодні, 18 жовтня, у Києві.
Шмигаль розповів, що меморандум про взаєморозуміння та співробітництво був погоджений між Міністерством стратегічної промисловості України та Міністерством економіки Румунії.
"Ідеться про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів", - пояснив прем'єр.
Загалом за підсумками спільного засідання урядів двох країн було укладено сім документів. Окрім вищезгаданого Меморандуму, серед них також:
Там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску, зазначив Шмигаль.
"Плануємо комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення", - зазначив прем'єр.
Як пояснив глава Кабміну, це дозволить підвищити ефективність спільної боротьби із незаконною міграцією.
Йдеться про протидію викликам війни та "горизонтальній" співпраці між закладами охорони здоров'я, пояснив український прем'єр.
"Посилюємо співпрацю шляхом запровадження спільних програм і проєктів", - розповів Шмигаль.
Спільне засідання урядів України та Румунії у Києві 18 жовтня (фото: t.me/Denys_Smyhal)
Раніше повідомлялося, що 10 жовтня у ході візиту президента України Володимира Зеленського до Румунії було підписано двосторонню декларацію між країнами.
Також Зеленський в Бухаресті обсудив з румунським колегою Клаусом Йоханнісом посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та ситуацію в Чорноморському регіоні.
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