Україна домовилася з Румунію про нарощення оборонних можливостей, - Шмигаль

Такі домовленості були укладені після проведення спільного засідання урядів України та Румунії, що відбулося сьогодні, 18 жовтня, у Києві.

Шмигаль розповів, що меморандум про взаєморозуміння та співробітництво був погоджений між Міністерством стратегічної промисловості України та Міністерством економіки Румунії.

"Ідеться про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів", - пояснив прем'єр.

Про що ще домовилися з Румунією

Загалом за підсумками спільного засідання урядів двох країн було укладено сім документів. Окрім вищезгаданого Меморандуму, серед них також:

Міжурядова угода про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між н.п. Біла Церква та Сігету Мармацієй

Там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску, зазначив Шмигаль.

Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.

"Плануємо комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення", - зазначив прем'єр.

Міжурядовий Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Як пояснив глава Кабміну, це дозволить підвищити ефективність спільної боротьби із незаконною міграцією.

Декларацію про наміри між українськими та румунськими Міністерствами охорони здоров'я.

Йдеться про протидію викликам війни та "горизонтальній" співпраці між закладами охорони здоров'я, пояснив український прем'єр.

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії.

"Посилюємо співпрацю шляхом запровадження спільних програм і проєктів", - розповів Шмигаль.

Спільне засідання урядів України та Румунії у Києві 18 жовтня (фото: t.me/Denys_Smyhal)