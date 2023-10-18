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Україна домовилася з Румунію про нарощення оборонних можливостей, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному засіданні урядів України та Румунії у Києві (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Володимир Костирін

Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, що передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Такі домовленості були укладені після проведення спільного засідання урядів України та Румунії, що відбулося сьогодні, 18 жовтня, у Києві.

Шмигаль розповів, що меморандум про взаєморозуміння та співробітництво був погоджений між Міністерством стратегічної промисловості України та Міністерством економіки Румунії.

"Ідеться про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів", - пояснив прем'єр.

Про що ще домовилися з Румунією

Загалом за підсумками спільного засідання урядів двох країн було укладено сім документів. Окрім вищезгаданого Меморандуму, серед них також:

  • Міжурядова угода про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між н.п. Біла Церква та Сігету Мармацієй

Там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску, зазначив Шмигаль.

  • Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.

"Плануємо комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення", - зазначив прем'єр.

  • Міжурядовий Імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Як пояснив глава Кабміну, це дозволить підвищити ефективність спільної боротьби із незаконною міграцією.

  • Декларацію про наміри між українськими та румунськими Міністерствами охорони здоров'я.

Йдеться про протидію викликам війни та "горизонтальній" співпраці між закладами охорони здоров'я, пояснив український прем'єр.

  • Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії.

"Посилюємо співпрацю шляхом запровадження спільних програм і проєктів", - розповів Шмигаль.

 

Спільне засідання урядів України та Румунії у Києві 18 жовтня (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня у ході візиту президента України Володимира Зеленського до Румунії було підписано двосторонню декларацію між країнами.

Також Зеленський в Бухаресті обсудив з румунським колегою Клаусом Йоханнісом посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та ситуацію в Чорноморському регіоні.

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