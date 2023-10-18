Украина договорилась с Румынией о наращивании оборонных возможностей, - Шмыгаль

Украина и Румыния подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, подразумевающий увеличение оборонных производственных мощностей и расширение производства боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Такие договоренности были заключены после проведения совместного заседания правительств Украины и Румынии, что состоялось сегодня, 18 октября, в Киеве.
Шмыгаль рассказал, что меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был согласован между Министерством стратегической промышленности Украины и Министерством экономики Румынии.
"Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличении производственных мощностей и расширении производства боеприпасов", - пояснил премьер.
Всего по итогам совместного заседания правительств двух стран было заключено семь документов. Кроме вышеназванного Меморандума, среди них также:
Там откроется один из запланированных новых пунктов пропуска, отметил Шмыгаль.
"Планируем комплексно развивать пункты пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения", - отметил премьер.
Как объяснил глава Кабмина, это позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией.
Речь идет о противодействии вызовам войны и "горизонтальном" сотрудничестве между учреждениями здравоохранения, объяснил украинский премьер.
"Усиливаем сотрудничество путем внедрения совместных программ и проектов", - рассказал Шмыгаль.
Совместное заседание правительств Украины и Румынии в Киеве 18 октября (фото: t.me/Denys_Smyhal)
Ранее сообщалось, что 10 октября в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Румынию была подписана двусторонняя декларация между странами.
Также Зеленский в Бухаресте обсудил с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.
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