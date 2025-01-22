Україна домовилася з Норвегією про нові інвестиції та оборонну співпрацю

Інвестиції в українську зброю

Нагадаємо, Україна та Данія заснували новий проект, в рамках якого партнери можуть інвестувати у виробництво української зброї. Йдеться про "данську модель". Передбачається, що країни-партнери направляють інвестиції у виробництво зброї в Україні і отримують доступ до технологій.

Зокрема, до ініціативи, крім Данії, вже приєдналися Литва та Швеція.

Литва пообіцяла надати 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця". Швеція своєю чергою надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.

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