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Україна домовилася з Норвегією про нові інвестиції та оборонну співпрацю

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна домовилася з Норвегією про посилення оборонної співпраці. Також країна пообіцяла направити нові інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

Глава МЗС на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі провів зустріч з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде.

За словами Сибіги, Україна та Норвегія домовилися про розширення двостороннього оборонно-промислового співробітництва та збільшення інвестицій в Україну.

"Я ціную непохитну відданість Норвегії зміцненню України та спільній роботі для досягнення миру через силу", - додав український міністр.

Фото: Андрій Сибіга та Еспен Барт Ейде у Давосі (x.com/andrii_sybiha)

Інвестиції в українську зброю

Нагадаємо, Україна та Данія заснували новий проект, в рамках якого партнери можуть інвестувати у виробництво української зброї. Йдеться про "данську модель". Передбачається, що країни-партнери направляють інвестиції у виробництво зброї в Україні і отримують доступ до технологій.

Зокрема, до ініціативи, крім Данії, вже приєдналися Литва та Швеція.

Литва пообіцяла надати 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, зокрема проєкту "Паляниця". Швеція своєю чергою надасть кошти на виробництво українських далекобійних дронів.

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МЗС УкраїниНорвегіяАндрій СибігаЗброя в УкраїніВійськова допомога