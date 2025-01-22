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Украина договорилась с Норвегией о новых инвестициях и оборонном сотрудничестве

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина договорилась с Норвегией об усилении оборонного сотрудничества. Также страна пообещала направить новые инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

Глава МИД на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

По словам Сибиги, Украина и Норвегия договорились о расширении двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества и увеличении инвестиций в Украину.

"Я ценю непоколебимую преданность Норвегии укреплению Украины и совместной работе для достижения мира через силу", - добавил украинский министр.

Фото: Андрей Сибига и Эспен Барт Эйде в Давосе (x.com/andrii_sybiha)

Инвестиции в украинское оружие

Напомним, Украина и Дания основали новый проект, в рамках которого партнеры могут инвестировать в производство украинского оружия. Речь идет о "датской модели". Предполагается, что страны-партнеры направляют инвестиции в производство оружия в Украине и получают доступ к технологиям.

В частности, к инициативе, кроме Дании, уже присоединились Литва и Швеция.

Литва пообещала предоставить 10 млн евро на производство дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляныця". Швеция в свою очередь предоставит средства на производство украинских дальнобойных дронов.

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