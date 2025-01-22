Украина договорилась с Норвегией о новых инвестициях и оборонном сотрудничестве

Инвестиции в украинское оружие

Напомним, Украина и Дания основали новый проект, в рамках которого партнеры могут инвестировать в производство украинского оружия. Речь идет о "датской модели". Предполагается, что страны-партнеры направляют инвестиции в производство оружия в Украине и получают доступ к технологиям.

В частности, к инициативе, кроме Дании, уже присоединились Литва и Швеция.

Литва пообещала предоставить 10 млн евро на производство дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляныця". Швеция в свою очередь предоставит средства на производство украинских дальнобойных дронов.

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