Україна домовилася з МВФ про транш на 900 млн доларів, лишився останній штрих

У Варшаві з 17 по 22 лютого відбулися переговори місії Міжнародного валютного (МВФ) з представниками України. Сторони домовилися про рівень персоналу щодо третього перегляду програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), на суму близько 900 млн доларів. Угоду має затвердити керівництво Фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

Зазначається, що персонал Міжнародного валютного фонду та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого пакету економічної та фінансової політики для третього перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF). Угода має бути затверджена Виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями.

Оскільки всі структурні контрольні показники та всі, крім одного, кількісні критерії ефективності були досягнуті, персонал оцінює програму як таку, що загалом виконується вчасно. Це відкриє шлях до розгляду Виконавчою Радою виділення близько 880 млн доларів США (663,9 млн спеціальних прав запозичень).

У 2023 році в економіці України спостерігалася позитивна динаміка високих темпів зростання, зниження інфляції та зміцнення резервів, але перспективи на 2024 рік залишаються вкрай невизначеними через війну.

"Я радий повідомити, що співробітники МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо третього перегляду програми EFF. Угода підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями", - зазначив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Пріоритети і завдання України

Голова Національного банку України Андрій Пишний у своєму Facebook зазначив, що МВФ фіксує прогрес України за програмою EFF. Виконано всі структурні маяки та всі, крім одного, кількісні критерії ефективності (маємо незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень через блокування кордонів).

"Україна може розраховувати на черговий транш від МВФ. Одразу підкреслю, що SLA підлягає схваленню Радою виконавчих директорів МВФ (засідання планується в березні). Після цього Україна зможе отримати вже четвертий транш від Фонду обсягом близько 880 млн доларів", - зазначив Пишний.

За його словами, в контексті результативності роботи НБУ фахівці МВФ відзначили збереження макроекономічної стабільності в умовах воєнного стану, стабільність та ліквідність фінансової системи, стійкість валютного ринку після переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Пишний також зазначив, що надалі НБУ продовжить впровадження структурних реформ для збереження макроекономічної стабільності, підтримки цілей розвитку і наближення вступу до ЄС.

Головними пріоритетами і завданнями він назвав:

1. Посилення нагляду та системи фінансової безпеки, поглиблення інфраструктури фінансового ринку, зокрема платіжної системи, а також відновлення регулярної оцінки стійкості та, коли дозволять умови, завершення незалежної оцінки якості активів.

2. Поступове та зважене пом'якшення валютних обмежень відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості валютного курсу і повернення до інфляційного таргетування. "Я вкотре нагадую – немає чітких дат зняття тих чи інших обмежень. Це відбуватиметься виключно тоді, коли сформуються необхідні передумови", - зазначив Пишний.

3. Подальша мобілізація фінансування на внутрішньому борговому ринку. Пошук шляхів для збільшення нашої автономності в покритті потреб бюджету.

Повномасштабна війна, що триває, залишається ключовим ризиком для української економіки та фінансової системи. Водночас нам вже вдалося продемонструвати спроможність діяти рішуче та на випередження, щоб досягати поставлених цілей.

Висновки місії МВФ щодо програми EFF

Чотирирічна програма Extended Fund Facility (EFF) для України з доступом до близько 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд спеціальних прав запозичень) була схвалена у березні 2023 року та є частиною міжнародного пакету підтримки України на суму 122 млрд доларів США до початку 2027 року.

Механізм розширеного фінансування продовжує слугувати міцним якорем для економічної програми влади у часи надзвичайно високої невизначеності. Виконання програми було високим, попри виклики війни - влада виконала всі кількісні критерії ефективності, крім одного - невеликого недоотримання податкових надходжень через блокаду кордону - та всі чотири структурні орієнтири, які мають бути переглянуті.

Через два роки після вторгнення Росії в Україну, людські та економічні наслідки війни продовжують зростати. Остання Оперативна оцінка збитків та потреб (ООЗП-3) оцінює потреби у відновленні на 486 млрд доларів США. Влада вміло підтримує макроекономічну та фінансову стабільність, що разом зі значним зовнішнім фінансуванням уможливило сильніше, ніж очікувалося, економічне відновлення у 2023 році: зростання оцінюється на рівні 5 відсотків з ризиками підвищення, на тлі зниження інфляції та значних резервів. Однак війна та затримки із зовнішнім фінансуванням негативно впливають на довіру, й очікується, що зростання у 2024 році сповільниться до 3-4 відсотків.

Потреби у фіскальному фінансуванні залишаються дуже високими у 2024 році, що відображає тиск на видатки, пов'язані з війною. Бюджет 2024 року залишається належним короткостроковим якорем для фіскальної політики, і в цьому контексті зусилля мають бути зосереджені на забезпеченні достатніх доходів, визначенні пріоритетів видатків та використанні ліквідності внутрішнього ринку. Влада готова швидко реагувати на шоки і вже вжила заходів для подолання дефіциту ліквідності, що виник на початку року через затримки із зовнішнім фінансуванням. Важливо, що своєчасна виплата запланованої зовнішньої підтримки, яка, за прогнозами, становитиме 38 млрд доларів США у 2024 році, є критично важливою для фінансування бюджету та підтримки макроекономічної стабільності.

Підготовка до реструктуризації зовнішнього комерційного боргу просувається, і важливо завершити її до середини 2024 року відповідно до параметрів програми. Це, разом із запевненнями з боку кредиторів та донорів офіційного сектору (щодо надання пільгового виняткового фінансування протягом періоду дії програми) та середньостроковим фіскальним коригуванням на основі доходів (що базується на нещодавно запровадженій Національній стратегії доходів (НСД)), матиме вирішальне значення для відновлення боргової стійкості.

Валютний ринок залишається загалом стабільним після переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу в жовтні 2023 року; за цього режиму обмінний курс має слугувати амортизатором шоків і захищати зовнішню стабільність. Послаблення валютного контролю має відбуватися виважено та поступово відповідно до Стратегії НБУ.

Фінансова система залишається стабільною та ліквідною, хоча з огляду на невизначеність, пов'язану з війною, необхідно зберігати пильність. Нещодавня оцінка стійкості Національного банку України та оперативні дії для покриття дефіциту капіталу стали позитивними кроками для збереження стабільності. Серед пріоритетів на майбутнє - посилення нагляду та системи фінансової безпеки, поглиблення інфраструктури фінансового ринку, включаючи платіжну систему, а також відновлення регулярної оцінки стійкості та, коли дозволять умови, завершення незалежного аналізу якості активів.

Влада залишається відданою широкомасштабним структурним реформам з метою збереження макроекономічної стабільності, підтримки цілей розвитку та продовження шляху до вступу в ЄС.

НСД має закріпити реформи податкової політики та адміністрування, щоб сприяти збільшенню надходжень, необхідних для досягнення цих цілей. Необхідно уникати заходів, які негативно впливають на дохідну базу.

Незабаром розпочнеться робота з підготовки бюджетної декларації на 2025-27 роки, яка має узгодити все ще значні потреби у видатках з необхідністю все більше покладатися на внутрішні ресурси. Крім того, впровадження середньострокового бюджетного планування в поєднанні з реформами управління державними інвестиціями допоможе зміцнити зв'язок між національними цілями розвитку, інвестиційними пріоритетами та наявними ресурсами.

Фіскальні ризики, зокрема з боку державних підприємств, потребують ретельного моніторингу, щоб забезпечити ефективне витрачання державних ресурсів та збереження боргової стійкості, при цьому Міністерство фінансів має відігравати ключову роль контролера. Необхідно посилити нагляд за програмою субсидованого кредитування "5-7-9", щоб підвищити адресність з огляду на обмеженість бюджетних ресурсів та обмежити ризики фінансового сектору. Належне виконання нещодавно ухваленого закону про корпоративне управління матиме вирішальне значення для зміцнення сектору державних підприємств.

Нещодавні реформи, пов'язані з управлінням, такі як ухвалення закону про реформування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у грудні 2023 року, є важливими досягненнями, і підтримка імпульсу реформ у цій сфері, наприклад, створення нового адміністративного суду, матиме вирішальне значення для зміцнення довіри громадськості та донорів для підтримки відновлення.

Історія програми EFF для України

Рада директорів МВФ 11 грудня 2023 схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки.

Фонд також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Детальніше про переговори з МВФ читайте в матеріалі РБК-Україна "Новий транш та план "Б" для держбюджету. Чого чекати Україні від переговорів із МВФ".

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