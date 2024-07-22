Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина достигла договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации выплат по внешнему долгу.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.
"Восстанавливаем долговую устойчивость. Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины", - написал он.
По его словам, это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов до 2033 года.