Україна домовилась про реструтуризацію боргу: що кажуть у Мінфіні

Україна зробила ще один значущий крок до зміцнення фінансової стійкості. Майже всі власники українських єврооблігацій підтримали реструктуризацію боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністерство фінансів України та главу Мінфіну Сергія Марченка.

Мінфін повідомив, що власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" загальною вартістю 20,47 млрд доларів проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій "Укравтодору".

"Це знакове рішення є вирішальним етапом в стратегії України, направленій на збереження макроекономічної стабільності, забезпечення стійкості державного боргу та збереження ресурсів, необхідних для фінансування оборони країни у протистоянні повномасштабній агресії Росії", - додали в міністерстві.

У результаті конструктивного переговорного процесу з власниками єврооблігацій, 97,38% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію. Зауважимо, що це перевищує необхідний поріг у дві третини голосів.

Кожна серія єврооблігацій в обігу отримала понад 95% голосів підтримки від власників, що значно перевищує мінімально необхідні 50% для того, щоб угода про реструктуризацію набула чинності та дозволила здійснити запропонований обмін існуючих єврооблігацій на нові.

"Такий високий рівень підтримки відображає залученість міжнародної фінансової спільноти в забезпечення фінансової стійкості України в умовах повномасштабного вторгнення Росії", - додали в Мінфіні.

Марченко зазначив, що це один з найвищих рівнів підтримки в нещодавній історії. Він пояснив, що дане рішення було досягнуто менш ніж за 5 місяців роботи, що дозволило Україні досягти угоди з кредиторами до закінчення 2-річного періоду відтермінування платежів, про що було погоджено у 2022 році.

"Це є результатом послідовної плідної співпраці з нашими інвесторами та міжнародними партнерами", - зазначив він.

Що передбачає реструктуризація

Реструктуризація передбачає:

номінальне зниження вартості державного боргу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг державного боргу України більш ніж на 8,5 млрд доларів,

зменшення боргових платежів на 11,4 млрд доларів протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на 22,75 млрд доларів до 2033 року (скорочення на понад 75%),

збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).

"Це рішення дозволить зекономити 11,4 мільярда доларів на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить наш бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону", - підкреслив Шмигаль.

В Міністерстві фінансів зазначили, що завершення угоди з реструктуризації єврооблігацій є важливим кроком для забезпечення бюджетної стабільності України, необхідної для продовження фінансування нашої оборони в умовах воєнного стану.

"Цей важливий крок на шляху до відновлення довгострокової економічної стабільності дозволить нам швидше повернутися на міжнародні ринки, як тільки ситуація з безпекою покращиться", - підсумував Мінфін.