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Держборг України за місяць зріс на 3 млрд доларів

Україна, Середа 28 серпня 2024 09:47
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Держборг України за місяць зріс на 3 млрд доларів Фото: Держборг України зріс на 3,2 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний та гарантований державою борг України на 31 липня 2024 року становив 6 трлн 374 млрд гривень або 155,36 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Протягом липня 2024 року сума боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд гривень, в доларовому еквіваленті борг збільшився на 3,20 млрд доларів.

За даними Мінфіну, зараз держборг зростає здебільшого внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Більшу частину боргу України складають позички, одержані від міжнародних фінансових установ та урядів інших країн.

Зокрема, з початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася з 6,24% до 5,6%.

На валютні рахунки уряду в липні надійшло 2,483 млрд доларів. США. З цієї суми:

  • 2,197 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду;
  • 286 млн доларів - від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та боргу в іноземній валюті виплачено 185 млн доларів.

Середній курс зріс за місяць з на 1,3% до 40,99 грн/долар.

Реструктуризація боргу

Країни-кредитори України з країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця березня 2027 року.

Крім того, Україна 22 липня досягла домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації виплат із зовнішнього боргу. Існуючі єврооблігації на суму 23,4 млрд доларів у обігу будуть обмінені на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої наведеної вартості боргу на 60%.

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