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Україна домовилась з мережею ENTSO-E про збільшення імпорту електроенергії

Фото: Україна домовилась з мережею ENTSO-E про збільшення імпорту електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна й мережа ENTSO-E домовились про збільшення можливості імпорту електроенергії до 700 МВт у будь-який час.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

"Після перших масованих атак на енергетичну інфраструктуру з 11 жовтня 2022 року Україна припинила експорт електроенергії у Європу", - пише пресслужба.

Завдяки імпорту електроенергії вдалось зменшити дефіцит потужності і відповідно зменшити обсяги обмежень.

14 лютого європейське енергооб'єднання ENTSO-E збільшило можливість імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час. До цього імпорт становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби.

"Це результат нашої спільної наполегливої роботи з європейськими колегами, які глибоко розуміють важливість імпорту для енергосистеми України і надають нам всебічну підтримку у цьому напрямі", - пише "Укренерго".

Україна планує й надалі працювати над розширенням технічних можливостей для комерційного обміну між Україною та Європою. Сьогодні ж оцінюється можливість подальшого збільшення лімітів комерційного обміну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 16 лютого, у Києві та низці областей не застосовуватимуть обмеження електропостачання.

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