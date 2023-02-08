Україна про докази причетності Путіна до катастрофи MH17: Тепер ні в кого немає сумнівів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"Те, про що всі українці знали давно, сьогодні пролунало офіційно як висновок спільної слідчої групи з розслідування катастрофи рейсу MH17", - заявив Костін.

Сьогодні під час зустрічі з родичами загиблих та пресою члени спільної слідчої групи JIT оприлюднили перехоплення ймовірної телефонної розмови президента РФ з так званим головою "ЛНР" у 2017 році. Останній звертається до співрозмовника "господин Президент".

На зустрічі було опубліковано розмову самопроголошеного "голови Республіки Крим", в якій він повідомляє, що вирішення питань постачання зброї до окупованих територій України вирішує особисто президент РФ.

"Тепер ні в кого немає сумнівів щодо причетності до неї найвищого керівництва Росії. Саме президент країни-агресора віддав злочинний наказ про постачання озброєння угрупованням "ДНР" та "ЛНР". Саме це стало першопричиною трагедії, яка забрала життя 298 мирних людей!, наголосив генпрокурор.

Також членами JIT було надано роз’яснення щодо імунітету ряду посадових осіб РФ та необхідному високому рівні доказової бази для їх притягнення до кримінальної відповідальності.

"Деяких безпосередньо причетних до вчинення злочину вже засуджено до довічного ув’язнення. На жаль, складність отримання доказів та функціональний імунітет не дозволяє судити президента РФ в національних судах країн спільної слідчої групи. Ми домагатимемося застосування всіх існуючих міжнародно-правових механізмів, щоб притягнути його до відповідальності", - заявив Андрій Костін.