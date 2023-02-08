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Украина о доказательствах причастности Путина к катастрофе MH17: Теперь ни у кого нет сомнений

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Украина, Среда 08 февраля 2023 16:27
Украина о доказательствах причастности Путина к катастрофе MH17: Теперь ни у кого нет сомнений Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин прокомментировал обнародованные сегодня материалы о причастности Путина к сбитию самолета MH17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"То, о чем все украинцы знали давно, сегодня прозвучало официально как вывод совместной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17", - заявил Костин.

Сегодня во время встречи с родственниками погибших и прессой члены совместной следственной группы JIT обнародовали перехват вероятного телефонного разговора президента РФ с так называемым главой "ЛНР" в 2017 году. Последний обращается к собеседнику "господин Президент".

На встрече был опубликован разговор самопровозглашенного "председателя Республики Крым", в котором он сообщает, что решение вопросов поставки оружия в оккупированные территории Украины решает лично президент РФ.

"Теперь ни у кого нет сомнений в причастности к ней высшего руководства России. Именно президент страны-агрессора отдал преступный приказ о поставках вооружения группировкам "ДНР" и "ЛНР". Именно это стало первопричиной трагедии, унесшей жизни 298 мирных людей!", - подчеркнул он. генпрокурор.

Также членами JIT было предоставлено разъяснение по поводу иммунитета ряда должностных лиц РФ и необходимом высоком уровне доказательной базы для их привлечения к уголовной ответственности.

"Некоторые непосредственно причастные к совершению преступления уже приговорены к пожизненному заключению. К сожалению, сложность получения доказательств и функциональный иммунитет не позволяет судить президента РФ в национальных судах стран совместной следственной группы. Мы будем добиваться применения всех существующих международно-правовых механизмов, чтобы привлечь его к ответственности", - заявил Андрей Костин.

Напомним, в ноябре 2022 года суд Гааги заявил о фальсификации доказательств, предоставленных российской стороной по делу об авиакатастрофе МН17. Также суд постановил, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук" с территории оккупированного населенного пункта Первомайское в Донецкой области.

После вынесения приговора Россия отказалась выдавать Нидерландам двух осужденных - Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

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