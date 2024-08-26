Україна додатково посилить Покровський напрямок, - Зеленський

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, російська армія продовжує наступ у напрямку Покровська. Наразі цей напрямок є найважчою ділянкою фронту.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська.

За останніми даними Генштабу, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Від початку доби, 26 серпня, ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі.

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