Украина дополнительно усилит Покровское направление, - Зеленский

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, российская армия продолжает наступление в направлении Покровска. Сейчас это направление является самым трудным участком фронта.

Ранее сообщалось, что российские захватчики находятся в 11 км от Покровска.

По последним данным Генштаба, ситуация на Покровском направлении остается напряженной. С начала суток, 26 августа, враг предпринял 38 попыток штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.