RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина дополнительно усилит Покровское направление, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно оперативной ситуации на фронте, в том числе обороны Покровска.

"Приняли решение о дополнительном усилении направления", - добавил президент.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, российская армия продолжает наступление в направлении Покровска. Сейчас это направление является самым трудным участком фронта.

Ранее сообщалось, что российские захватчики находятся в 11 км от Покровска.

По последним данным Генштаба, ситуация на Покровском направлении остается напряженной. С начала суток, 26 августа, враг предпринял 38 попыток штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеПокровскДонецкая область