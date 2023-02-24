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Україна денонсувала всі договори з РФ про співпрацю в Азовському морі

Фото: Рада 24 лютого скасувала всі угоди з РФ щодо Азовського моря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народні депутати сьогодні, 24 лютого, денонсували всі угоди з Росією про співпрацю в Азовському морі, оскільки вони втратили сенс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Мова йде про Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Він був підписаний 24 грудня 2003 року у Керчі. Вихід з угоди (законопроект №0182) підтримали 303 парламентарі.

Цей договір обмежував прохід торговельних та військових суден в Азовському морі під прапорами третіх держав. Росія своєю чергою неодноразово порушила всі норми договору, а після повномасштабного вторгнення фактично захопила води Азовського моря.

Також Рада підтримала вихід України з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (законопроект №0183). Рішення підтримали 305 народних депутатів.

Угода була підписана у Стамбулі у квітні 2001 року. Згідно з договором, Україна та Росія були членами одного військово-морського з’єднання - BLACKSEAFOR.

Нагадаємо, у річницю вторгнення Росії в Україну парламент закликав інші країни визнати Росію спонсором тероризму, а її дії - геноцидом.

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