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Украина денонсировала все договоры с РФ о сотрудничестве в Азовском море

Фото: Рада 24 февраля отменила все соглашения с РФ по Азовскому морю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народные депутаты сегодня, 24 февраля, денонсировали все соглашения с Россией о сотрудничестве в Азовском море, поскольку они утратили смысл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Речь идет о Договоре между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Он был подписан 24 декабря 2003 в Керчи. Выход из соглашения (законопроект №0182) поддержали 303 парламентария.

Этот договор ограничивал проход торговых и военных судов в Азовском море под флагами третьих государств. Россия в свою очередь неоднократно нарушила все нормы договора, а после полномасштабного вторжения фактически захватила воды Азовского моря.

Также Рада поддержала выход Украины из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества (законопроект №0183). Решение поддержали 305 народных депутатов.

Соглашение было подписано в Стамбуле в апреле 2001 года. Согласно договору, Украина и Россия были членами одного военно-морского соединения - BLACKSEAFOR.

Напомним, в годовщину вторжения России в Украину парламент призвал другие страны признать Россию спонсором терроризма, а ее действия - геноцидом.

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Российская ФедерацияВерховная радаАзовское море