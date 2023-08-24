Україна денонсувала ще три угоди з Росією та СНД

За його даними, денонсована угода між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про реадмісію, підписана 2012 році у Москві. "Реадмісія" - передача осіб, які в'їхали або перебувають на території держави запитуючої сторони з порушенням законодавства.

Також схвалений закон вихід з Угоди про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.

Крім того, схвалено припинення дії угоди між Україною та РФ про співробітництво в галузі попередження розповсюдження хвороби, що спричиняється вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).

Скасування угод

З початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з РФ. Частину угод денонсує Рада, частину - уряд Лише цього року уряд припинив дію угод:

про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;

про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;

про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;

про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;

про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;

про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії.

Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.