Украина денонсировала еще три соглашения с Россией и СНГ

По его данным, денонсировано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о реадмиссии, подписанное в 2012 году в Москве. "Реадмиссия" - передача въехавших или находящихся на территории государства запрашивающей стороны лиц с нарушением законодательства.

Также принят закон о Соглашении о сотрудничестве государств - участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Кроме того, одобрено прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве в области предупреждения распространения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Отмена соглашений

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Часть соглашений денонсирует Рада, часть - правительство Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:

о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;

о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;

о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;

о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;

о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.