Україна денонсує податкову угоду з Білоруссю

Кабінет міністрів схвалив проекту закону про припинення дії угоди Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно. Документ буде поданий до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 4 жовтня 2022 р. № 878-р.

Податкова угода була підписана 24 грудня 1993 року в м. Ашгабаті та ратифікована законом України від 20 грудня 1994 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада денонсувала угоду між урядом України та урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків. Угода діяла з 1995 року.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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