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Украина денонсирует налоговое соглашение с Беларусью

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Украина, Четверг 06 октября 2022 09:49
Украина денонсирует налоговое соглашение с Беларусью Фото: Кабмин одобрил денонсацию налогового соглашения с Беларусью (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект закона о прекращении действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов по налогам на доходы и имущество. Документ будет подан в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 4 октября 2022 г. №878-р.

Налоговое соглашение было подписано 24 декабря 1993 в г. Ашгабаде и ратифицировано законом Украины от 20 декабря 1994 года.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада денонсировала соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов. Соглашение действовало с 1995 года.

Напомним, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил , что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

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Кабинет Министров Украины
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