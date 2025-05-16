Україна даремно витратила 770 млн доларів на зброю, яку не було поставлено, - FT

Київ заплатив іноземним збройовим посередникам сотні мільйонів доларів за постачання життєво важливої військової техніки. Частину грошей було витрачено даремно за останні три роки війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Financial Times.

Як зазначає видання, вторгнення Росії в Україну 2022 року ознаменувало собою найбільший у Європі поспіх із закупівлями зброї з часів Другої світової війни.

У той час як союзники України по НАТО постачали величезні обсяги військової допомоги, її влада країни також була змушена шукати способи постачання військ, які воюють на 1000-кілометровій лінії фронту.

Непрацюючі контракти і неіснуючі поставки

Розслідування Financial Times ґрунтується на українських державних документах, які просочилися в Україну, судових документах і десятках інтерв'ю з посадовими особами, які займаються закупівлями, торговцями зброєю і виробниками, а також детективами.

У кількох випадках Київ виплачував великі суми авансом маловідомим компаніям за матеріали, які досі так і не надійшли.

В інших випадках чиновники кажуть, що зброя, продана за сильно завищеними цінами, прибула в непридатному для використання стані.

На сьогоднішній день Україна виплатила 770 млн доларів авансом іноземним торговцям зброєю за зброю і боєприпаси, які не були поставлені, згідно з даними Міністерства оборони України, а також документами, з якими ознайомилася FT. Це становить значну частину річного бюджету озброєнь України в розмірі 6-8 млрд доларів, витраченого з власних державних коштів з початку вторгнення.

Корупційні ризики та внутрішні конфлікти

Водночас деякі іноземні збройові компанії заявляють, що стали жертвами внутрішніх чвар і корупції з боку українських чиновників і державних збройових посередників, що може бути причиною деяких зі зниклих мільйонів.

Уряд Києва намагається навести порядок. Кілька колишніх українських чиновників із закупівель зброї, які працювали над цими угодами, були звільнені адміністрацією Володимира Зеленського, деяким з них висунуто звинувачення в корупції, а десятки контрактів на постачання зброї зараз розслідують правоохоронні органи країни.

Інші угоди застрягли в болісно повільних арбітражних розглядах у таких місцях, як Лондон і Женева.

Посередники допомагали, але не завжди ефективно

Кілька високопоставлених колишніх українських чиновників, які курирували закупівлі зброї в перші три роки війни, виступили на захист використання іноземних посередників, заявивши, що вони допомагали укладати важливі та делікатні угоди з постачання зброї в той час, коли країні потрібно було закуповувати величезні обсяги боєприпасів, вироблених країнами, які - з геополітичних причин - не хотіли, щоб їх бачили в прямих поставках зброї Україні.

Цей тіньовий процес закупівель, можливо, допоміг Україні вести війну, але він означав боротьбу з іноземними підприємцями, чиї союзи можуть бути суто меркантильними і не приносити жодної користі.

"Торговці зброєю - це торговці смертю", - каже Олексій Резніков, міністр оборони України до 2023 року. "Вони абсолютно прагматичні та цинічні. У них немає поняття справедливості. Ці поняття не існують у їхньому світі. Вони кажуть: "У мене це є на складі. Якщо хочеш, купуй. Якщо не хочеш, продам твоєму ворогу"".

Терміновий пошук зброї та дефіцит боєприпасів

Як зазначається в публікації, протягом кількох тижнів після вторгнення Володимира Путіна на початку 2022 року офіційні особи в Києві усвідомили, що в України залишилося боєприпасів лише на два місяці.

Поки країна боролася за виживання, уряд призупинив дію звичайних правил закупівлі зброї, а державним службовцям було доручено знайти запаси зброї за межами країн НАТО для армійського комплекту озброєння, в основному радянського зразка, де тільки можливо.

Раптовий поспіх із пошуком зброї для позиційної війни, яку західні виробники давно перестали вважати пріоритетною, призвів до того, що попит значно перевищив пропозицію.

За словами Рєзнікова, у 2022 році річний обсяг виробництва снарядів у Європі, придатних для артилерійських установок радянського зразка, становив 600 тисяч одиниць. Цього вистачило б лише на місяць бойових дій, але це все одно становило б лише третину від 1,8 млн снарядів, які Росія випускала щомісяця.

Зростання цін і зусилля з повернення коштів

Для групи іноземних торговців зброєю, майже всі з яких американці та європейці, відчай України став їхнім шансом. Щонайменше 10 джерел, пов'язаних із військовими закупівлями України або торговцями зброєю, вказали на чотириразове зростання цін на боєприпаси радянського калібру в першій половині 2022 року.

Міністерство оборони України заявляє, що домагається через суди 309 млн доларів авансових платежів іноземним постачальникам за контрактами, які більше не вважаються працездатними.

Воно сподівається повернути решту суми, близько 460 млн доларів, шляхом досудових переговорів із постачальниками.