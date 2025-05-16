Украина впустую потратила 770 млн долларов на оружие, которое не было поставлено, - FT

Киев заплатил иностранным оружейным посредникам сотни миллионов долларов за поставки жизненно важной военной техники. Часть денег были потрачены впустую за последние три года войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Financial Times.

Как отмечает издание, вторжение России в Украину в 2022 году ознаменовало собой крупнейшую в Европе спешку с закупками оружия со времен Второй мировой войны.

В то время как союзники Украины по НАТО поставляли огромные объемы военной помощи, ее власти страны также были вынуждены искать способы снабжения войск, сражающихся на 1000-километровой линии фронта.

Неработающие контракты и несуществующие поставки

Расследование Financial Times основано на просочившихся украинских государственных документах, судебных документах и десятках интервью с должностными лицами, занимающимися закупками, торговцами оружием и производителями, а также детективами.

В нескольких случаях Киев выплачивал крупные суммы авансом малоизвестным компаниям за материалы, которые до сих пор так и не поступили.

В других случаях чиновники говорят, что оружие, проданное по сильно завышенным ценам, прибыло в непригодном для использования состоянии.

На сегодняшний день Украина выплатила 770 млн долларов авансом иностранным торговцам оружием за оружие и боеприпасы, которые не были поставлены, согласно данным Министерства обороны Украины, а также документам, с которыми ознакомилась FT. Это составляет значительную часть годового бюджета вооружений Украины в размере 6-8 млрд долларов, потраченного из собственных государственных средств с начала вторжения.

Коррупционные риски и внутренние конфликты

В то же время некоторые иностранные оружейные компании заявляют, что стали жертвами внутренних распрей и коррупции со стороны украинских чиновников и государственных оружейных посредников, что может быть причиной некоторых из пропавших миллионов.

Правительство Киева пытается навести порядок. Несколько бывших украинских чиновников по закупкам оружия, которые работали над этими сделками, были уволены администрацией Владимира Зеленского, некоторым из них предъявлены обвинения в коррупции, а десятки контрактов на поставку оружия сейчас расследуются правоохранительными органами страны.

Другие сделки застряли в мучительно медленных арбитражных разбирательствах в таких местах, как Лондон и Женева.

Посредники помогали, но не всегда эффективно

Несколько высокопоставленных бывших украинских чиновников, курировавших закупки оружия в первые три года войны, выступили в защиту использования иностранных посредников, заявив, что они помогали заключать важные и деликатные сделки по поставкам оружия в то время, когда стране требовалось закупать огромные объемы боеприпасов, произведенных странами, которые - по геополитическим причинам - не хотели, чтобы их видели в прямых поставках оружия Украине.

Этот теневой процесс закупок, возможно, помог Украине вести войну, но он означал борьбу с иностранными предпринимателями, чьи союзы могут быть чисто меркантильными и не приносить никакой пользы.

"Торговцы оружием - это торговцы смертью", - говорит Алексей Резников, министр обороны Украины до 2023 года. "Они абсолютно прагматичны и циничны. У них нет понятия справедливости. Эти понятия не существуют в их мире. Они говорят: "У меня это есть на складе. Если хочешь, покупай. Если не хочешь, продам твоему врагу"".

Срочный поиск оружия и дефицит боеприпасов

Как отмечается в публикации, в течение нескольких недель после вторжения Владимира Путина в начале 2022 года официальные лица в Киеве осознали, что у Украины осталось боеприпасов лишь на два месяца.

Пока страна боролась за выживание, правительство приостановило действие обычных правил закупки оружия, а государственным служащим было поручено найти запасы оружия за пределами стран НАТО для армейского комплекта вооружения, в основном советского образца, где только возможно.

Внезапная спешка с поиском оружия для позиционной войны, которое западные производители давно перестали считать приоритетным, привела к тому, что спрос значительно превысил предложение.

По словам Резникова, в 2022 году годовой объем производства снарядов в Европе, подходящих для артиллерийских установок советского образца, составил 600 тысяч единиц. Этого хватило бы всего на месяц боевых действий, но это все равно составляло бы лишь треть от 1,8 млн снарядов, которые Россия выпускала ежемесячно.

Рост цен и усилия по возврату средств

Для группы иностранных торговцев оружием, почти все из которых американцы и европейцы, отчаяние Украины стало их шансом. По меньшей мере 10 источников, связанных с военными закупками Украины или торговцами оружием, указали на четырехкратный рост цен на боеприпасы советского калибра в первой половине 2022 года.

Министерство обороны Украины заявляет, что добивается через суды 309 млн долларов авансовых платежей иностранным поставщикам по контрактам, которые больше не считаются работоспособными.

Оно надеется вернуть оставшуюся сумму, около 460 млн долларов, путем досудебных переговоров с поставщиками.