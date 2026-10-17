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Украина ждет подтверждения от Пентагона и SpaceX о возобновлении работы Starshield

04:00 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Украина ждет подтверждения от Пентагона и SpaceX о возобновлении работы Starshield Фото: скорость Starshield влияет на возможность Украины защищаться (Getty Images)
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Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что Киев ожидает официального ответа от Пентагона и компании SpaceX о полном возобновлении работы спутниковой системы Starshield.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление телеканала Newsmax2.

"Технология Starshield жизненно важна для Украины, и мы искренне благодарны американской стороне за возможность ее использовать", - сказал дипломат.

Он отметил, что понижение скорости работы сети влияет на способность Украины отражать российские атаки. По его словам, ситуация улучшилась, однако скорость работы все равно нестабильна.

"Могу сказать, что сейчас ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было два дня назад. Но скорость до сих пор колеблется, и мы ждем разъяснения от Пентагона и SpaceX, решена ли проблема и восстановлена ли работа сервиса, чтобы мы могли и дальше защищать наших людей и останавливать Россию в совершении военных преступлений", - сказал Сеник.

Также дипломат прокомментировал тему перспективы завершения войны и отметил, что Украина этого стремилась с самого начала.

"Мы готовы к любому прекращению огня - энергетическому, в Черном море или общему", - проинформировал он.

На вопрос о готовности к уступкам с украинской стороны, Семик сказал, что Украина готова встретиться на уровне лидеров или переговоры с команд.

Что важно знать

Напомним, вчера СМИ сообщили, что инициатором идеи ограничить работу "военного пакета" Starlink для Украины выступил владелец SpaceX Илон Маск.

Такое предложение он якобы передал президенту США Дональду Трампу, с чем Трамп согласился и дал "зеленый свет" этой идеи.

При этом в комментарии журналистам Трамп отверг, что он к чему-то причастен.

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