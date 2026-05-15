Україна чекає на кінець паузи в переговорах за лідерства дипломатії США, - Зеленський

00:08 15.05.2026 Пт
1 хв
Як повернути США за стіл переговорів та врятувати життя? Президент озвучив ключові очікування
aimg Катерина Коваль
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute. Він поінформував їх про наслідки останніх російських обстрілів і закликав до активізації американської дипломатії в переговорному процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

Що обговорювали

На зустрічі йшлося про співпрацю з Конгресом США, дипломатичну роботу для досягнення "достойного миру" та важливість активної участі США в переговорах.

Зеленський наголосив на необхідності зміцнення української ППО на тлі триваючих російських ударів.

Президент висловив вдячність США та американському суспільству за підтримку України і зазначив, що розраховує на завершення паузи в переговорах та активізацію дипломатії - задля збереження життів українців і відновлення безпеки в Європі.

Російські окупанти протягом тривалої масованої атаки випустили по Україні понад 1500 дронів та 56 ракет. У відповідь президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони та спеціальним службам підготувати адекватну відповідь на цей удар.

Водночас в Європі розпочалося створення "антибалістичної коаліції". Україна очікує на посилення захисту неба завдяки цій ініціативі, а також новим крокам у межах програми PURL, які мають запрацювати вже до початку літа.

Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДипломатичні відносиниВійна в Україні