Україна чекає на кінець паузи в переговорах за лідерства дипломатії США, - Зеленський

Що обговорювали

На зустрічі йшлося про співпрацю з Конгресом США, дипломатичну роботу для досягнення "достойного миру" та важливість активної участі США в переговорах.

Зеленський наголосив на необхідності зміцнення української ППО на тлі триваючих російських ударів.

Президент висловив вдячність США та американському суспільству за підтримку України і зазначив, що розраховує на завершення паузи в переговорах та активізацію дипломатії - задля збереження життів українців і відновлення безпеки в Європі.