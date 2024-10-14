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Україна – Чехія: Ребров залишив поза заявкою представників "Шахтаря" і "Динамо"

Фото: Сергій Ребров зробив мінімальні корективи (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком футболістів на матч 4-го туру Ліги націй у Дивізіоні B проти збірної Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Чехія відбудеться 14 жовтня у Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчинські Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

До фінального списку потрапили 22 виконавці. Ребров відчепив від заявки оборонця донецького "Шахтаря" Бондаря і вінгера київського "Динамо" Кабаєва. Натомість повернувся в обойму капітан "гірників" Степаненко. Попередній поєдинок він пропустив через ушкодження.

Після повернення ветерана відбулася зміна номерів у складі збірної України. Степаненко забрав улюблену "шістку", а його дублер Калюжний взяв 15-й номер. Його віддав центрбек Сваток, який одягне "п'ятірку", що звільнилася після відсіювання Бондаря.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Чехія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Олександр Сваток, 13. Ілля Забарний, 18. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Михайло Мудрик, 8. Георгій Судаков, 10. Микола Шапаренко, 14. Віталій Буяльський, 15. Іван Калюжний, 16. Олександр Назаренко, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков, 21. Дмитро Криськів

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 17. Владислав Ванат

 

 

У вересні збірна України протистояла Чехії у Празі. У складі команди Сергія Реброва голами відзначилися Ванат і Судаков, але від поразки не врятували (2:3). Наразі чехи мають 6 очок і йдуть другими в групі B1 турніру, а українська збірна йде останньою в квартеті (3 пункти).

До слова, раніше підготували анонс поєдинку України та Чехії в Лізі націй.

Нагадаємо, напередодні Петраков звільнений зі збірної Вірменії після поразки Північній Македонії.

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Сергій РебровЗбірна УкраїниЛіга націй