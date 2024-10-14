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Відставка Петракова, фіаско Холанда та серія Греції: що трапилося в Лізі націй

Понеділок 14 жовтня 2024 09:48
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Відставка Петракова, фіаско Холанда та серія Греції: що трапилося в Лізі націй Фото: Олександр Петраков завершив роботу зі збірною Вірменії (facebook.com/FootballFederationofArmenia)
Автор: Антон Федорців

Четвертий тур сезону 2024/25 Ліги націй розпочався вісьмома матчами. Перемоги відсвяткували збірні Словенії, Англії, Австрії, Греції, Північної Македонії та Мальти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Відставка Петракова, фіаско Холанда та серія Греції: що трапилося в Лізі націй

Англійська команда після невдачі проти греків здобула перемогу в Гельсінкі. Відкрив рахунок Гріліш, який розібрався з кіпером після розрізної передачі Гомеса. У другому таймі Александер-Арнольд класно поклав у дев'ятку зі штрафного, а Райс у дотик замкнув простріл Воткінса з лівого флангу. Фіни змогли уникнути розгрому зусиллями Хосконена, який зіграв головою на ближній стійці після кутового.

Четверту перемогу поспіль здобула Греція. Елліни цього разу вдома переграли збірну Ірландії. Після безгольової першої половини господарі повели на старті другої, коли Бакасетас після стінки з Цолісом ефектно поклав у дальній кут із півкола штрафного. Остаточний же рахунок встановив Манталос. Перехопивши невдалу передачу воротаря, він відправив м'яч у порожні ворота Ейре.

Несподіваним розгромом завершилася зустріч Австрії з норвежцями. У першому таймі команди обмінялися голами – Арнаутовіч поклав гармату від поперечини, а Сьорлот головою замкнув навіс зі штрафного. У другій же половини забивали лише австрійці. Спершу той же Арнаутовіч реалізував пенальті. Далі Лінгарт забив після кутового, а Пош зіграв на дальній стійці після навісу Забітцера. Добив скандинавів Грегоріч черговим ударом із меж воротарського після швидкої атаки.

Фатальної поразки зазнала збірна Вірменії. Принаймні для Олександра Петракова, який був звільнений після домашньої невдачі проти македонців. Балканська команда дотиснула кавказців у другому таймі. Міовскі на 72-й хвилині майстерно поклав у дальній верхній кут із входу в штрафний праворуч. А на 85-й Алімі класно пробив у дотик із лінії карної зони. Петраков пропрацював в Араратській долині 1,5 роки, здобувши лише 4 перемоги за 18 матчів.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку України та Чехії в Лізі націй.

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