Украина – Чехия: Ребров оставил вне заявки представителей "Шахтера" и "Динамо"

Матч Украина – Чехия состоится 14 октября во Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчински Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

В финальный список попали 22 исполнителя. Ребров отцепил от заявки защитника донецкого "Шахтера" Бондаря и вингера киевского "Динамо" Кабаева. В свою очередь вернулся в обойму капитан "горняков" Степаненко. Предыдущий поединок он пропустил из-за повреждения.

После возвращения ветерана произошла смена номеров в составе сборной Украины. Степаненко забрал любимую "шестерку", а его дублер Калюжный взял 15-й номер. Его отдал центрбек Сваток, который наденет "пятерку", освободившуюся после отсеивания Бондаря.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Чехия (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 10. Николай Шапаренко, 14. Виталий Буяльский, 15. Иван Калюжный, 16. Александр Назаренко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 17. Владислав Ванат

В сентябре сборная Украины противостояла Чехии в Праге. В составе команды Сергея Реброва голами отличились Ванат и Судаков, но от поражения не спасли (2:3). Пока чехи имеют 6 очков и идут вторыми в группе B1 турнира, а украинская сборная идет последней в квартете (3 пункта).