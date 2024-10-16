Україна – Чехія: експерт відшукав неочевидну позитивну зміну в команді Реброва

"Синьо-жовті" розписали нічию з чехами в польському Вроцлаві. На гол хавбека Черва підопічні Сергія Реброва відповіли забитим м'ячем Довбика з 11-метрової позначки.

"На відміну від попередніх матчів збірної я перший раз побачив, що ці футболісти хочуть грати і вигравати. Тобто в нас уперше з'явилося бажання боротися за результат. Повірте мені, це дуже сильно. Це те, на чому можна ґрунтувати далі побудову збірної. Те, на чому можна далі структурувати гру", – розповів Циганик.

На думку відомого коментатора, досі національна команда намагалася будувати гру, але не зважала на результат. Фактично "синьо-жовті" грали без кінцевої мети. Натомість у протистоянні з чеською збірною, переконаний журналіст, українці билися за результат.

Україна в Лізі націй 2024/25

Команда Реброва розпочала турнір із двох поразок. У вересні "синьо-жовті" програли албанцям (1:2) та чехам (2:3).

У 3-му турі збірна України здобула першу перемогу, мінімально перегравши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Натомість відразу три виконавці – Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та Іван Калюжний – тоді дебютували в складі національної команди.

Українська збірна перед листопадовим циклом посідає останнє місце в групі B1 з чотирма очками. Проте, підопічні Реброва зберегли шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати Грузію (16 листопада) і Албанію (19 листопада) на виїзді.