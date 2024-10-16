Украина – Чехия: эксперт нашел неочевидное положительное изменение в команде Реброва

"Сине-желтые" расписали ничью с чехами в польском Вроцлаве. На гол хавбека Черва подопечные Сергея Реброва ответили забитым мячом Довбика с 11-метровой отметки.

"В отличие от предыдущих матчей сборной я впервые увидел, что эти футболисты хотят играть и выигрывать. То есть у нас впервые появилось желание бороться за результат. Поверьте мне, это очень сильно. Это то, на чем можно основывать дальше построение сборной. То, на чем можно дальше структурировать игру", – рассказал Цыганык.

По мнению известного комментатора, до сих пор национальная команда пыталась строить игру, но не считалась с результатом. Фактически "сине-желтые" играли без конечной цели. В противостоянии же с чешской сборной, убежден журналист, украинцы сражались за результат.

Украина в Лиге наций 2024/25

Команда Реброва начала турнир двумя поражениями. В сентябре "сине-желтые" проиграли албанцам (1:2) и чехам (2:3).

В 3-м туре сборная Украины одержала первую победу, минимально обыграв Грузию. Единственный мяч оформил Михаил Мудрик. Зато сразу три исполнителя – Дмитрий Крыськив, Александр Назаренко и Иван Калюжный – тогда дебютировали в составе национальной команды.

Украинская сборная перед ноябрьским циклом занимает последнее место в группе B1 с четырьмя очками. Однако подопечные Реброва сохранили шансы на повышение в классе. Для этого нужно побеждать Грузию (16 ноября) и Албанию (19 ноября) на выезде.