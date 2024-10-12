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Україна – Чехія: де дивитися матч Ліги націй

Фото: Владислав Ванат забив чеській збірній у вересні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України зустрінеться з національною командою Чехії у четвертому турі Ліги націй 2024/25.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Чехія відбудеться 14 жовтня у Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчинські Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Вінниця" тощо) та "MEGOGO Спорт" покажуть матч збірної України наживо в цифровому мовленні T2. Трансляція також буде доступна клієнтам кабельного ТБ. Сервіс MEGOGO залишається ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі.

Орієнтовно за годину до початк поєдинку там розпочнеться передматчева студія. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти підопічних Івана Гашека буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт".

У вересні збірна України протистояла Чехії у Празі. У складі команди Сергія Реброва голами відзначилися Ванат і Судаков, але від поразки не врятували (2:3). Наразі чехи мають 6 очок і йдуть другими в групі B1 турніру, а українська збірна йде останньою в квартеті (3 пункти).

До слова, напередодні Україна мінімально переграла збірну Грузії в Лізі націй.

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