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Рівність з розгромним фіаско. Як Чехія незручним суперником для збірної України стала

Вроцлав, Понеділок 14 жовтня 2024 15:10
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Рівність з розгромним фіаско. Як Чехія незручним суперником для збірної України стала Фото: "Синьо-жовті" не перемагали чехів із першого сезону Ліги націй (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України позмагається зі збірною Чехії в четвертому турі Дивізіону B Ліги націй 2024/25.

Коротко про історію протистоянь національної команди України з чеським "Локомотивом" – у матеріалі РБК-Україна.

Хоч від українського Ужгорода до чеської Острави всього лише якихось 400 км із хвостиком, та футболісти обох країн на рівні збірних не перетиналися майже два десятиліття. Перший матч відбувся аж у 2011 році, коли Україна через контрольні поєдинки готувалася до домашнього Євро-2012.

Перший млинець вийшов глевким. Команда Олега Блохіна приїхала до Праги близьким до оптимального складу. Зокрема, в старті вийшли аж дев'ять учасників майбутнього чемпіонату Європи. Тим не менше, "синьо-жовті" зазнали розгрому. Кадлєц до 12-ї хвилини встиг оформити дубль, а його заспів на старті другої половини підтримали Резек і Коларж. Мілевський, Девіч, Селезньов, Воронін і Шиндер відповіді не знайшли.

Новий спаринг команди провели відразу ж після Євро-2012. Зустрілися збірні України та Чехії на "Арені Львів", злегка оновивши склади. Такий підхід пішов на користь підопічним Блохіна, які цього разу зберегли ворота сухими. Щоправда, й самі не змогли пробити легендарного Чеха в рамці гостей (0:0).

Наступне подвійне побачення команд припало на прем'єрний сезон Ліги націй. "Синьо-жовті" з чехами потрапили до групи B1 зі ще одним представником регіону – збірною Словаччини. Розпочали з поєдинку в Угерске-Градіште. Україна під керівництвом Андрія Шевченка знову пропустила швидкий м'яч – Шик увірвався в штрафний з лівого флангу та потужно пробив у ближній кут, а Пятов допомогти збірній не зумів.

Хтозна, як розгорнулися би події в другому таймі, якби українська збірна не забила в роздягальню. Марлос накрутив кількох оборонців і покотив у штрафний, де Ярмоленко дотепно пропустив м'яч, а Коноплянка хитнув суперника та пробив низом прямісінько в кут. У другому таймі команда Шевченка тиснула на господарів і таки забила на останній хвилині основного часу – Зінченко вчасно опинився на добиванні після помилки кіпера Вацліка на виході.

Після мінімальної перемоги над словаками збірна України прийняла Чехію у Харкові. З гостинністю не склалося. Маліновський під завісу першої половини розрядив гармату метрів із 25-ти та приніс "синьо-жовтим" третю перемогу поспіль. Цей успіх дозволив підопічним Шевченка достроково піднятися в Дивізіон A навіть з фіаско проти збірної Словаччини на фініші змагань (1:4).

Восени 2021-го команди зіграли контрольний поєдинок у рамках підготовки до вирішальних турів кваліфікації перед ЧС-2006. Тодішній керманич збірної України Олександр Петраков задіяв експериментальний склад. Зокрема, в старті з'явилися Бойко, Качараба, Корнієнко, Макаренко, а з лави запасних – Булеца та Кочергін. На видовищний гол "гірника" Корнієнка в середині першого тайму чехи тоді відповіли забитим м'ячем Видри на 90-й хвилині.

Нарешті всього місяць тому збірна України гостювала в Празі. Чеська команда повела в рахунку на 21-й хвилині, коли Черни обікрав Шапаренка та вдало прострілив на Шульца. Хавбек київського "Динамо" реабілітувався на 37-й, класним навісом знайшовши на межі воротарського Ваната. Та перед перервою чехи вдруге вийшли вперед – після серії рикошетів Шульц упіймав м'яч і першим дотиком поклав у кут.

Другий тайм був насичений на події, але наступного забитого м'яча довелося зачекати до 80-ї хвилини. Після втручання VAR арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота українців, а Соучек холоднокровно виконав вирок. "Синьо-жовті" продовжили битися і доволі швидко скоротили відставання в рахунку зусиллями Судакова, який головою замкнув навіс Циганкова. Та на більше не замахнулися.

Отже, збірна Чехії – незручний суперник для України. У попередніх шести поєдинках різні покоління "синьо-жовтих" перемогли двічі. Щоправда, українська збірна виграла два з трьох поєдинків із турнірним значенням. Підвищити відсоток таких переможних матчів підопічні Сергія Реброва спробують в польскому Вроцлаві в понеділок, 14 жовтня.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку України та Чехії в Лізі націй.

Нагадаємо, напередодні Петраков звільнений зі збірної Вірменії після поразки Північній Македонії.

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Збірна України Ліга націй
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