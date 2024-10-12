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Украина – Чехия: где смотреть матч Лиги наций

Фото: Владислав Ванат забил чешской сборной в сентябре (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины встретится с национальной командой Чехии в четвертом туре Лиги наций 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Чехия состоится 14 октября во Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчински Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Винница" и т. п.) и "MEGOGO Спорт" покажут матч сборной Украины в прямом эфире в цифровом вещании T2. Трансляция будет также доступна клиентам кабельного ТВ. Сервис MEGOGO остается эксклюзивным транслятором поединка в сети.

Ориентировочно за час до начала поединка там начнется предматчевая студия. Трансляция встречи "сине-желтых" против подопечных Ивана Гашека будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт".

В сентябре сборная Украины противостояла Чехии в Праге. В составе команды Сергея Реброва голами отличились Ванат и Судаков, но от поражения не спасли (2:3). Пока чехи имеют 6 очков и идут вторыми в группе B1 турнира, а украинская сборная идет последней в квартете (3 пункта).

К слову, накануне Украина минимально обыграла сборную Грузии в Лиге наций.

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