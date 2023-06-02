Україна не буде втягувати у війну жодну країну НАТО, - Зеленський

Україна не має наміру втягнути будь-яку країну-члена НАТО у війну, яку розв'язала Росією. Тому країна розуміє, що не зможе приєднатися до Альянсу, поки тривають бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з президентом Естонії Аланом Карісом у Києві.

"Ми люди адекватні, розуміємо, що жодну країну НАТО ми не будемо втягувати у війну. Тому ми розуміємо, що не будемо членами НАТО поки іде ця війна. Не тому, що не хочемо, тому що це неможливо", - сказав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що Україна не шукає альтернативи членству в НАТО. Водночас державі необхідні гарантії безпеки до закінчення війни проти Росії.

За його словами, під гарантіями безпеки маються на увазі санкції, фінансові гарантії, зброя тощо.

"Те, що є сьогодні не в документах, а є в реальності. Якщо ми хочемо мати їх на папері, то там повинно бути чітко вказано або супроводжуватись чимось конкретним, що ці гарантії безпеки діють, поки Україна не отримає головні гарантії безпеки, а саме - членство в НАТО", - сказав він.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе приєднатися до НАТО лише після завершення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройде у липні. Зокрема, як повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, країна очікує на "графік вступу".

При цьому Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які, втім, не можуть бути альтернативою членству. Тим часом в Альянсі вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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