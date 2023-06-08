Україна буде в центрі уваги зустрічі Сунака та Байдена у Вашингтоні

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що 15-місячне вторгнення Росії в Україну буде "у центрі уваги".

Британія та США виділяють найбільшу військову допомогу Україні та відіграють центральну роль в оголошених минулого місяця довгострокових зусиллях щодо навчання та, зрештою, оснащення українських пілотів винищувачами F-16.

"Два лідери розглянуть низку глобальних питань, включаючи наше економічне партнерство чи спільну підтримку України у її захисті від агресивної війни Росії, а також подальші дії щодо прискорення переходу на екологічно чисту енергію", - сказала Жан-П'єр.

За її словами, Байден і Сунак також обговорять спільне регулювання США та Великої Британії в галузі найважливіших нових технологій, а також роботу щодо зміцнення економічної безпеки.

Візит Сунака до Вашингтона.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Ріші Сунак скористається своєю поїздкою до Вашингтона, щоб спонукати Джо Байдена підтримати міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса як претендента на пост генсека НАТО.

Уоллес популярний у США завдяки його центральній ролі у створенні міжнародної коаліції підтримки України. Він також довів витрати Великобританії на оборону до 2,25% ВВП і наполягає на тому, щоб до кінця десятиліття вони досягли 3%.

Крім того, президент США Джо Байден 12 червня проведе зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Головною темою зустрічі буде майбутній саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. Байден та Столтенберг обговорять підтримку України "перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії".