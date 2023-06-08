Украина будет в центре внимания встречи Сунака и Байдена в Вашингтоне

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что 15-месячное вторжение России в Украину будет "в центре внимания".

Британия и США выделяют самую большую военную помощь Украине и играют центральную роль в объявленных в прошлом месяце долгосрочных усилиях по обучению и, в конечном итоге, оснащению украинских пилотов истребителями F-16.

"Два лидера рассмотрят ряд глобальных вопросов, включая наше экономическое партнерство или совместную поддержку Украины в ее защите от агрессивной войны России, а также дальнейшие действия по ускорению перехода на экологически чистую энергию", - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, Байден и Сунак также обсудят совместное регулирование США и Великобритании в области важнейших новых технологий, а также работу по укреплению экономической безопасности.

Визит Сунака в Вашингтон

Ране издание The Telegraph сообщало, что Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон, чтобы побудить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в качестве претендента на пост генсека НАТО.

Уоллес популярен в США благодаря его центральной роли в создании международной коалиции поддержки Украины. Он также довел расходы Великобритании на оборону до 2,25% от ВВП и настаивает на том, чтобы к концу десятилетия они достигли 3%.

Кроме того, президент США Джо Байден 12 июня проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Главной темой встречи будет предстоящий саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Байден и Столтенберг обсудят поддержку Украины "перед лицом жестокой агрессивной войны России".